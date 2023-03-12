شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مضاعفات خطيرة للسكتة الدماغية.. ما هي؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - حذرت مؤسسة الدماغ الألمانية من أن خطر الإصابة بالاكتئاب يرتفع بعد الإصابة بالسكتة الدماغية.

وأوضحت أن ذلك يأتي كنتيجة للشعور بالعجز عن ممارسة الحياة بشكل طبيعي بسبب القيود الجسدية والعقلية المترتبة على السكتة الدماغية.



وأضافت المؤسسة أن أعراض الاكتئاب تتمثل في الحزن العميق وفقدان الدوافع والاهتمامات واضطرابات النوم وتدني الإحساس بقيمة الذات والعصبية وسرعة الاستثارة والغضب والعدوانية وفقدان الأمل والنظرة التشاؤمية للمستقبل والتفكير في الانتحار.



ويتعين على أقارب الأشخاص المصابين بسكتة دماغية استشارة طبيب نفسي فور ملاحظة هذه الأعراض، وذلك للخضوع للعلاج في الوقت المناسب، والذي يشمل العلاج الدوائي مثل مضادات الاكتئاب والعلاج النفسي.