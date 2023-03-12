شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فايزر تستعد لطرح لقاح الفيروس التنفسي المخلوي لكبار السن والحوامل والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تعنزم شركة الأدوية "فايزر" طرح لقاحها المضاد لفيروس الجهاز التنفسي المخلوي لكبار السن والحوامل في أمريكا وأوروبا في وقت لاحق من 2023.

وطورت فايزر وشركة الأدوية البريطانية (جي.إس.كيه) لقاحات ضد فيروس الجهاز التنفسي المخلوي، وتأملان في طرحها في أمريكا وأوروبا هذا العام لكنهما بانتظار موافقة الجهات التنظيمية.



وقالت كينا سوانسون، رئيسة أبحاث وتطوير اللقاحات الفيروسية في فايزر، في إفادة صحفية "نتوقع الحصول على الموافقة في كل من الولايات المتحدة وأوروبا في الوقت المناسب لبدء العمل في الخريف".

وفيروس الجهاز التنفسي المخلوي هو سبب رئيسي للالتهاب الرئوي عند الرضع وكبار السن، وأسفرت عقود من الأبحاث عن لقاحين ناجحين تتسابق فايزر و(جي.إس.كيه) على طرحهما.

ويتسبب مرض الجهاز التنفسي السفلي الناجم عن الفيروس في وفاة نحو 14 ألف شخص في الولايات المتحدة سنويا، ويقدر المحللون سوق اللقاح بمليارات الدولارات بحلول نهاية العقد الحالي.

وكانت (جي.إس.كيه) أبلغت رويترز يوم الأربعاء أنها مستعدة أيضا لطرح اللقاح لكبار السن في الولايات المتحدة هذا العام دون قيود على الإمداد.

ومن المقرر أن تتخذ إدارة الغذاء والدواء الأمريكية قرار الموافقة على اللقاحين بحلول مايو/ أيار.