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بحرية الاحتلال الإسرائيلى تهاجم صيادين فلسطينيين فى بحر خان يونس

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القاهرة - سامية سيد -  

هاجمت زوارق بحرية الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد، بالنار والمياه العادمة مراكب الصيادين العاملة في بحر محافظة خان يونس، جنوب قطاع غزة.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية، عن الصيادين قولهم "إن كثافة النيران وضخ المياه أجبرهم على مغادرة البحر؛ حفاظا على حياتهم".

يذكر أن قوات البحرية الإسرائيلية تستهدف بشكل يومي الصيادين العاملين في بحر قطاع غزة وتحرمهم من الحصول على لقمة عيشهم بأمن وسلام.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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