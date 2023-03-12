شكرا لقرائتكم خبر عن بحرية الاحتلال الإسرائيلى تهاجم صيادين فلسطينيين فى بحر خان يونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

هاجمت زوارق بحرية الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد، بالنار والمياه العادمة مراكب الصيادين العاملة في بحر محافظة خان يونس، جنوب قطاع غزة.