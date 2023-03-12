شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية: تعليق الدراسة الحضورية فى عدة مناطق بسبب سوء الأحوال الجوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت إدارات التعليم في عدد من المناطق بالسعودية، تعليق الدراسة الحضورية، الأحد، وتحويلها (عن بعد)، لسوء الأحوال الجوية.

وتوقّع المركز الوطني للأرصاد في السعودية، هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد، مصحوبة بنشاط فى الرياح السطحية المثيرة للأتربة على أجزاء من مناطق "نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة تمتد إلى تبوك، الجوف، الحدود الشمالية"، وكذلك على أجزاء من مناطق حائل، القصيم، الرياض والشرقية.

وأعلنت 12 إدارة تعليمية تعليق الدراسة الحضورية الأحد لسوء الأحوال الجوية، لم تتضمن العاصمة الرياض حتى الآن.

وقررت إدارة التعليم فى حائل، أن تكون الدراسة عن بعد عبر منصة "مدرستى"، فى جميع مدارس المنطقة، للطلبة ومنسوبى ومنسوبات المدارس.

كما أعلنت جامعة الطائف تعليق الدراسة حضوريا، وتحويلها على منظومة "البلاك بورد" فى المقر الرئيسي بالحوية، وجميع فروع الجامعة الأخرى.

وأعلنت إدارة التعليم فى "الليث"، أن الدراسة يوم الأحد ستكون عبر منصَّة مدرستى للطلاب والطَّالبات ومنسوبى ومنسوبات المدارس.

وقررت جامعة أم القرى، أن تكون الدراسة عند بُعد فى جميع مقرات الجامعة وكليات المحافظات.

وأعلن إدارة التعليم فى "المهد" تحويل الدراسة عن بُعد عبر منصة مدرستى، وكذلك جامعة الباحة.

وقررت إدارة التعليم في مكة تحويل الدراسة عبر منصة مدرستى فى "مكة، الجموم، الكامل، بحرة".

وأعلنت إدارة تعليم الباحة، تحويل الدراسة عن بعد⁩ عبر ⁧منصة مدرستى⁩ لجميع المدارس والمكاتب التابعة لتعليم الباحة⁩ بالمحافظات كافة.

وقررت المدينة المنورة تعليق الدراسة الحضورية، الأحد، فى المدارس على أن تستمر الدراسية عبر منصة "مدرستي".

كما أعلنت إدارات التعليم في جدة والقصيم والطائف وعنيزة ورجال ألمع والبكيرية، تعليق الدراسة يوم الأحد، لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس.