نائب رئيس المفوضية الأوروبية يزور الجزائر لأول مرة منذ توليه منصبه

القاهرة - سامية سيد - يبدأ الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيب بوريل، الأحد، زيارة إلى الجزائر تستغرق يومين.

وخلال هذه الزيارة، التي تعد الأولى من نوعها للمسؤول الأوروبي إلى الجزائر منذ توليه منصبه في ديسمبر 2019، سيلتقي الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ورئيس الحكومة أيمن بن عبد الرحمان، بحسب وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج في الجزائر.

وجاء في البيان أن الزيارة تبحث في تعزيز العلاقات بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها الوضع في منطقة الساحل وليبيا والصحراء الغربية والقضية الفلسطينية".