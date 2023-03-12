شكرا لقرائتكم خبر عن بدء اجتماعات اللجنة الدائمة للإعلام العربى بالكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت صباح اليوم الأحد بالكويت اجتماعات اللجنة الدائمة للإعلام العربي برئاسة أحمد رشيد الخطابي الأمين العام المساعد بجامعة الدول العربية وبمشاركة مصرية والتي تأتي في نطاق متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس وزراء الإعلام العرب خلال الدورة العادية 52 التي انعقدت في سبتمبر 2022 بالقاهرة برئاسة كرم جبر رئيس الدورة الحالية .



وتتناول الاجتماعات، العديد من الموضوعات التي تهم الشأن الإعلامي العربي خصوصا في ظل الأحداث والتطورات العالمية وما يوازيها من تيار وسائل التواصل الاجتماعي الجارف بما يحمله من تحديات اجتماعية وأخلاقية تتطلب التوصل لاستراتيجية إعلامية هادفة تتناسب وحجم المخاطر الماثلة أمام دولنا العربية وبما يساعد على توحيد الرؤى للوصول إلى قدر أعلى من المصداقية للسياسات الإعلامية العربية والثقة بإمكانياتها.



وتقدم الوفد المصري المشارك في الاجتماعات برئاسة الإعلامية رانيا هاشم عضو المجلس الأعلى للإعلام، بورقة عمل تضمن إستراتيجية شاملة لمواجهة ظاهرة الإرهاب إعلاميا وذلك خلال اجتماع فريق خبراء متابعة الإعلام في التصدي لظاهرة الإرهاب .



وتضم الاجتماعات 21 دولة عربية و17 منظمة دولية لها صفة المراقب بجامعة الدول العربية، ويضم المكتب التنفيذي الكويت، تونس، الجزائر، السعودية، العراق، جزر القمر، لبنان، واليمن