رئيسا الإمارات وأنجولا يبحثان تطور التعاون الثنائي وفرص تعزيز الشراكات البناءة

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القاهرة - سامية سيد - بحث رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان السبت في أبوظبي، مع رئيس أنجولا "جواو مانويل لورينسو"، مسار تطور علاقات التعاون وفرص تعزيز شراكات بناءة خلال المرحلة المقبلة في المجالات التي تخدم التنمية في البلدين خاصة الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والطاقة المتجددة والأمن الغذائي وغيرها من الجوانب التي تعود بالخير على شعبيهما.

كما استعرض الرئيسان، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام)، عدداً من القضايا محل الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

وتطرق اللقاء إلى مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "كوب 28" الذي تستضيفه دولة الإمارات نهاية العام الجاري والاهتمام الذي يوليه البلدان لقضية الاستدامة وما يرتبط بها من مسائل في مقدمتها الطاقة والبيئة والمناخ وغيرها.