منظمة الهجرة الدولية: سنواصل إرسال المساعدات لشمال غربى سوريا

القاهرة - سامية سيد - أعلن مدير عام المنظمة الدولية للهجرة أنطونيو فيتورينو، أن المنظمة ستواصل إرسال المساعدات الإغاثية لمنطقة شمال غربي سوريا التي تأثرت بشكل كبير جراء الزلزال.

جاء ذلك في تصريح صحفي أعقب لقاء فيتورينو بوزير الداخلية التركي سليمان صويلو في ولاية هاطاي (لواء اسكندرونة)، جنوبي تركيا، التي زار فيتورينو مركز إيواء مؤقتا فيها.

وبعد اللقاء، توجه فيتورينو إلى مركز تابع للأمم المتحدة بقضاء ريحانلي، حيث تفقد المواد الإغاثية التي تعتزم المنظمة إرسالها إلى سوريا.