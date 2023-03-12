شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 3 شباب منهم فتاتان من القدس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

اعتقل جنود الاحتلال الإسرائيلي، السبت، شابتين وشابًا فلسطينيين، من مدينة القدس المُحتلة.

وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشابة المقدسية ياسمين خصيب من بلدة "الطور"، لدى تواجدها في منطقة "باب العامود".

واعتقلت قوات الاحتلال كذلك الفلسطينية سمر القيسي من بلدة "بيت حنينا" شمال القدس.

وفي وقت لاحق، اعتقلت قوات الاحتلال، شابًا - لم تُعرف هويته - من شارع الواد في البلدة القديمة عقب الاعتداء عليه بالضرب المُبرح.