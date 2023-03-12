شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلام الأمنى العراقى: اعتقال إرهابى وضبط مخازن عتاد فى ديالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت خلية الإعلام الأمنى بالعراق، اعتقال إرهابى وضبط مخازن عتاد فى ديالى، وذكرت الخلية - فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية - أنه "بحسب توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، و بهدف تعزيز الأمن والاستقرار وفرض هيبة القانون وحماية المواطنين.

وواصلت القطاعات الأمنية ضمن قاطع قيادة عمليات ديالى عملياتها، حيث تمكنت من إلقاء القبض إرهابى وضبط 5 مسدسات و55 بندقية مختلفة و4 بنادق صيد وهاون 60 ملم و مخازن عتاد تحوى مسدسات صوتية ورمانة دخانية، كما تم تدمير وكر للإرهابيين.