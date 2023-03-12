شكرا لقرائتكم خبر عن قيس سعيد: الشعب التونسى يخوض معركة تاريخية ضد الفساد وسيخرج منتصرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس التونسى قيس سعيد أن الشعب التونسى يخوض معركة تاريخية ضد الفساد والمفسدين وسيخرج منتصرا من هذه المعارك حتى يسترد حقوقه كاملة، لأنه لن يرضى بغير الإنتصار بديلا.

وذكرت الرئاسة التونسية - في بيان لها اليوم /السبت/ - أن ذلك جاء خلال اجتماع الرئيس قيس سعيد، مع رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن رمضان.



وأكد الرئيس التونسي مجددا على ضرورة العمل على التصدى لكل جهة تهدر المال العام بعد أن واصلت في إهداره لسنوات بل ولمدة عقود.



كما تناول الإجتماع الوضع العام في البلاد وسير العمل في عدد من المرافق العمومية.