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أبو الغيط: اتفاق السعودية وإيران يفيد فى تحقيق قدر من الاستقرار الإقليمى

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القاهرة - سامية سيد - قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إن الاتفاق بين ⁧‫السعودية‬⁩ وإيران‬⁩ ينهي حالة الإحتدام بين الدولتين التي استمرت ما يزيد عن سبع سنوات، موضحا أنه خطوة يمكن أن تؤشر لمرحلة جديدة إيجابية فى العلاقات الثنائية قد تكون مفيدة للإسهام فى تحقيق قدر من الاستقرار إقليمياً.

 

وأضاف الأمين العام على حسابه بموقع "تويتر"، أن جهود ⁧‫الصين‬⁩ والعراق‬⁩ وسلطنة عمان‬⁩ فى هذا الإطار مشكورة وتستحق التنويه.

 


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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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