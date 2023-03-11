شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط: اتفاق السعودية وإيران يفيد فى تحقيق قدر من الاستقرار الإقليمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إن الاتفاق بين ⁧‫السعودية‬⁩ وإيران‬⁩ ينهي حالة الإحتدام بين الدولتين التي استمرت ما يزيد عن سبع سنوات، موضحا أنه خطوة يمكن أن تؤشر لمرحلة جديدة إيجابية فى العلاقات الثنائية قد تكون مفيدة للإسهام فى تحقيق قدر من الاستقرار إقليمياً.

وأضاف الأمين العام على حسابه بموقع "تويتر"، أن جهود ⁧‫الصين‬⁩ والعراق‬⁩ وسلطنة عمان‬⁩ فى هذا الإطار مشكورة وتستحق التنويه.