شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع الجزائرية تعلن تنصيب العقيد محرز جريبى مديرا جديدا لجهاز أمن الجيش بالنيابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية تنصيب مدير جديد لأمن الجيش بالنيابة، وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم /السبت/ - أن رئيس أركان الجيش الجزائرى، الفريق أول السعيد شنقريحة، أشرف على التنصيب الرسمى للعقيد محرز جريبى، مديرا مركزيا لأمن الجيش بالنيابة، خلفا للعميد عبد العزيز نويوات شويطر.

وبحسب البيان، دعا رئيس أركان الجيش الجزائرى، قيادات الجيش إلى مواصلة بذل المزيد من الجهود المتفانية خدمة لمصالح الجزائر والالتزام الكامل والوافي بالقيام بالمهام المنوطة.

ويعد جهاز أمن الجيش أحد الأفرع الثلاثة لجهاز المخابرات الجزائرية، إضافة إلى كل من جهازي الأمن الخارجي وجهاز الأمن الداخلى.