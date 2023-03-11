شكرا لقرائتكم خبر عن مستوطنون إسرائيليون يعتدون على رعاة الأغنام جنوب مدينة الخليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتدت مجموعة من المستوطنين، اليوم السبت، على رعاة الأغنام شرق منطقة يطا جنوب الخليل.

وأوضح منسق اللجان الشعبية والوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان جنوب الخليل راتب الجبور لـ"وفا"، أن المستوطنين اعتدوا على رعاة الأغنام، وأجبروهم على ترك مناطق الرعي في أراضي المواطنين بمنطقة الجوايا شرق يطا، عرف منهم: ممدوح أبو طبيخ، كما حاولوا سرقة أغنامه.

وفي السياق، اقتحمت قوات الاحتلال منطقة ماعين شرق يطا، وصورت مساكن المواطنين، وأجرت مسحا في المنطقة، بواسطة طائرات تصوير مسيرة.