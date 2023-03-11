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مستوطنون إسرائيليون يعتدون على رعاة الأغنام جنوب مدينة الخليل

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القاهرة - سامية سيد - اعتدت مجموعة من المستوطنين، اليوم السبت، على رعاة الأغنام شرق منطقة يطا جنوب الخليل.

وأوضح منسق اللجان الشعبية والوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان جنوب الخليل راتب الجبور لـ"وفا"، أن المستوطنين اعتدوا على رعاة الأغنام، وأجبروهم على ترك مناطق الرعي في أراضي المواطنين بمنطقة الجوايا شرق يطا، عرف منهم: ممدوح أبو طبيخ، كما حاولوا سرقة أغنامه.

وفي السياق، اقتحمت قوات الاحتلال منطقة ماعين شرق يطا، وصورت مساكن المواطنين، وأجرت مسحا في المنطقة، بواسطة طائرات تصوير مسيرة.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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