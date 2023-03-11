شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يخصص 6 مليارات دولار لتنفيذ مشاريع متعددة في البيئة والمناخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مستشار رئيس الوزراء العراقي لشؤون البيئة والمناخ علي اللامي، أن الحكومة قررت تخصيص نحو 6 مليارات دولار لتنفيذ مشاريع متعددة في البيئة والمناخ.

وقال اللامي ـ في تصريح خاص لقناة العراقية الإخبارية اليوم السبت ـ إن مؤتمر العراق للمناخ سيكون نقطة الانطلاق لتنفيذ حزمة من المشاريع التي تواجه آثار التغيرات المناخية، مضيفا أنه ولأول مرة في تاريخ الموازنات المالية بالعراق خصص رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بندا للبيئة والمناخ في موازنة 2023 .

وأوضح اللامي "أن سياسات دول المنبع لم تراع حاجة العراق الحقيقية إلى المياه، لذلك صار التأثير مضاعفا، ولم تكن هناك اتفاقات دولية ملزمة بهذا الموضوع ".