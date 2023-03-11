شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الجزائرى يهنئ نظيره الصينى بمناسبة إعادة انتخابه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، نظيره الصينى شى جين بينج؛ بمناسبة انتخابه مجددا رئيسا لجمهورية الصين الشعبية.

جاء ذلك خلال الرسالة التي بعثها تبون للرئيس الصينى، وأوردتها الرئاسة الجزائرية، في بيان، الجمعة.

وأشاد تبون بعمق علاقات الصداقة والتضامن والتعاون التاريخية التي تجمع الجزائر بالصين، وهو ما يحفز على مواصلة العمل المشترك قصد تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة، والارتقاء بها إلى مستويات أرحب؛ تعكس طموحات الشعبين وتحقق مصالحهما المشتركة.

كما أعرب الرئيس الجزائري عن "تمنياته للرئيس الصيني بالتوفيق في أداء مهامه، وللشعب الصيني الرفاه والازدهار".