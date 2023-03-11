شكرا لقرائتكم خبر عن السودان يستعيد عددا من مواطنيه بعد انضمامهم لتنظيم داعش فى سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعاد السودان عددا من مواطنيه (امرأتان وثلاثة أطفال)، من أسر السودانيين الذين انضموا سابقا لتنظيم (داعش) الإرهابي بسوريا، يمثلون دفعة أولى من الرعايا المحتجزين حاليا بشمال سوريا.

وقالت وزارة الخارجية، في بيان، إن استعادة هذه الدفعة الأولى تمثل نتيجة جهود مستمرة بذلتها حكومة السودان على مدى عدة سنوات وبدعم ومساندة من الأشقاء في الجمهورية العربية السورية.

وأكدت وزارة خارجية السودان، أن الحكومة ستستمر في جهودها الرامية لاستعادة جميع السودانيين المحتجزين في شمال سوريا إلى أرض الوطن.