شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التونسى: سيكون لنا سفير فى سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس التونسي قيس سعيّد، إنه لا يوجد مبرر بألا يكون لبلاده سفير في دمشق، وأن يكون لسوريا سفير في تونس.

وخلال لقائه وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار، تطرق سعيد لمسألة التمثيل الدبلوماسي لبلاده في سوريا، قائلا إن "مسألة النظام في سوريا تهم السوريين وحدهم، ونحن نتعامل مع الدولة السورية أما اختيارات الشعب فلا دخل لنا فيها إطلاقا".

وأكد سعيد: "سيكون لنا سفير معتمد لدى الدولة السورية ولا نقبل أن تقسم سوريا إلى أشلاء".