شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "ميتا" تحضّر ضربة قاضية لـ "تويتر".. ما هي؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وضعت ميتا الشركة المالكة لفيسبوك وإنستجرام خطة لبناء تطبيق قائم على المحتوى النصي، لمنافسة موقع تويتر الذي يعاني منذ استحواذ إيلون ماسك عليه.

يدعم التطبيق المنتظر من ميتا بروتوكول الشبكات الاجتماعية اللامركزي حسبما قال أشخاص مطلعون على الأمر لـMoneycontrol.

وبحسب المصادر فإن التطبيق سيحمل علامة إنستجرام التجارية وسيسمح للمستخدمين بالدخول إلى التطبيق من خلال بيانات اعتماد إنستجرام الخاصة بهم.

من المؤكد أنه ليس من الواضح ما إذا كان التطبيق الجديد من ميتا، الذي يحمل الاسم الرمزي P92، لا يزال في مرحلة الفكرة أم أن التطوير قد بدأ على التطبيق.

وأكد مصدر مقرب من التطوير أنه لا يزال قيد التنفيذ.

ويبلغ عدد مستخدمي تطبيقات ميتا "فيسبوك وإنستجرام وواتساب" نحو 3.75 مليار مستخدم حول العالم.

ومنذ إعلان إيلون ماسك الاستحواذ على تويتر والمنصة تعاني مشكلات عديدة، ما دفع الجميع للبحث عن منصات بديلة له.

حيث واجه تويتر مؤخرا أعطالا لدى عدد كبير من المستخدمين، عقب إدخال مهندسي المنصة تعديلات على الواجهة الخلفية.

وتفاقمت الأعطال على تويتر خلال الأشهر القليلة الماضية بسبب قرار ماسك تسريح 75% من موظفي الشركة، ما دفع بعض المستخدمين للبحث عن بدائل لتويتر، مثل تطبيقي Mastodon وPost.news.

ويبلغ عدد مستخدمي Mastodon نحو 2.5 مليون مستخدم، نحو 1% من قاعدة مستخدمي تويتر.

من ناحية أخرى يبلغ عدد مستخدمي إنستجرام النشطين شهريا أكثر من ملياري مستخدم، ما يعادل ثمانية أضعاف جميع من على تويتر.