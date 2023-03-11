شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تدين وتستنكر حادث إطلاق نار استهدف كنيسة في مدينة هامبورج الألمانية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين لحادث إطلاق النار الذي استهدف كنيسة في مدينة هامبورج الألمانية، وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.
وأكدت الخارجية الكويتية - في بيان الجمعة - على موقف دولة الكويت المبدئي والثابت الرافض لكافة أشكال العنف والإرهاب، معربة عن تضامن دولة الكويت إلى جانب جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة في هذا المصاب.
وتقدمت الكويت بخالص التعازي وصادق المواساة إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة قيادة وحكومة وشعبا ولأسر الضحايا وتمنياتها للمصابين