شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تدين وتستنكر حادث إطلاق نار استهدف كنيسة في مدينة هامبورج الألمانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين لحادث إطلاق النار الذي استهدف كنيسة في مدينة هامبورج الألمانية، وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.