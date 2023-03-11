شكرا لقرائتكم خبر عن تونس: إنقاذ 1509 أشخاص وإحباط 42 عملية هجرة غير شرعية اتجاه أوروبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت السلطات التونسية عن إنقاذ 1509 أشخاص و ضبط 42 عملية هجرة غير شرعية اتجاه السواحل الاوروبية وانتشال 14 جثة لأشخاص من بلدان إفريقية جنوب الصحراء خلال 36 ساعة الأخيرة .

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني التونسي- في بيان له اليوم " الجمعة" - أن وحدات اقليم الحرس البحري بالوسط تمكنت خلال 36 ساعة الاخيرة من ضبط 42 عملية هجرة غير شرعية في اتجاه السواحل الاوروبية و التي تم خلالها انقاذ 1509 أشخاص منهم" 21 تونسيا من ولايات صفاقس ،القيروان ،قفصة و المهدية و البقية 1488 من جنسيات مختلفة من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء" كما تم انتشال 14 جثة بلدان إفريقيا جنوب الصحراء.

وأشار إلي أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم بعد مراجعة النيابة العمومية و ضبط اكثر من 30 محركا بحريا خارجي و عدد من المراكب البحرية .