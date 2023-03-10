شكرا لقرائتكم خبر عن العاهل الأردنى يعزى ملك السعودية فى وفاة الأميرة الجوهرة بنت عبدالعزيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعث العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى برقية تعزية إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، بوفاة الأميرة الجوهرة بنت عبدالعزيز بن عبدالرحمن، سائلاً الله- العلى القدير- أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يلهم خادم الحرمين الشريفين والأسرة المالكة والشعب السعودي الشقيق جميل الصبر وحسن العزاء، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية.

يذكرأن، نعى الديوان الملكي السعودى الأميرة الجوهرة بنت عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود، وأعلن أنه سيتم الصلاة على جثمانها بعد صلاة الجمعة فى جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض.

وقال الديوان في بيان: "انتقلت إلى رحمة الله تعالى الأميرة، الجوهرة بنت عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود، وسيُصلى عليها ـ إن شاء الله ـ بعد صلاة الجمعة الموافق 18 / 8 / 1444هـ، في جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض.. تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".