شكرا لقرائتكم خبر عن رائد الفضاء الإماراتى سلطان النيادى يعرض تجربة زراعة الطماطم فى الفضاء.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر مركز محمد بن راشد للفضاء، الجمعة، على حسابه فى تويتر، صورا توثق مشاركة رائد الفضاء الإماراتى سلطان النيادى، فى "تجربة زراعية" فى الفضاء، بحسب سكاى نيوز.

وأرفق مركز محمد بن راشد للفضاء الصور بتعليق: "رائد الفضاء سلطان النيادى يقوم بحفظ عينات من ثمار الطماطم، التي كانت قد تمت زراعتها من قبل على متن محطة الفضاء الدولية".

وأوضح أن ذلك تم "تمهيدا لتحليلها، ضمن دراسة حول تأمين الطعام بشكل مستدام في الفضاء (تجربة Veg-05 الزراعية بالفضاء)".



النيادى يستعرض تجربة زراعة الطماطم فى الفضاء

وفي منشور آخر، نشر المركز صورا للنيادى وهو يمارس الرياضة في الفضاء، قائلا: "على الأرض الرياضة مهمة.. أما في الفضاء فلا غنى عنها".

وتابع: "نمارس الرياضة على متن محطة الفضاء الدولية لنحو ساعتين ونصف يوميا، لتفادي ضمور العضلات وضعف العظام في بيئة الجاذبية الصغرى".

والخميس، شارك النيادي متابعيه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، روعة المشهد من محطة الفضاء الدولية، من خلال مقطع فيديو وثق كوكب الأرض من الفضاء، أثناء تحليق محطة الفضاء الدولية فوق قارة إفريقيا.



زراعة الطماطم فى الفضاء

وعلّق النيادى على الفيديو، بالقول: "أشارككم هذه اللحظات التي أشاهد فيها الأرض لأول مرة من وحدة المراقبة (كوبولا) على متن محطة الفضاء الدولية".

وأضاف رائد الفضاء الإماراتي الذى وصل إلى محطة الفضاء الدولية ضمن فريق "كرو-6": "كلما ابتعدنا عن الأرض نراها أجمل.. وندرك أكثر أهمية الحفاظ عليها".

وفي مقطع الفيديو، قال: "مثلما وعدتكم ها أنا أصور كوبولا، لنشاهد أول المناظر. لقد تحققت للتو، نحن فوق إفريقيا".



الزراعة فى الفضاء

والأربعاء، نشر النيادى أول رسالة له من الفضاء بعد وصوله إلى محطة الفضاء الدولية، قائلا في تغريدة على تويتر: "سلام إلى الأرض من الفضاء.. سلام إلى الوطن وقادته".

وأضاف: "سلام إلى كل من حمل طموح زايد في قلبه ووجّه أنظاره نحونا في الفضاء.. الحلم أصبح حقيقة والمسيرة مستمرة".