شكرا لقرائتكم خبر عن عُمان والبحرين وقطر والكويت يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة الجوهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعث سلطان عمان السُّلطان هيثم بن طارق، برقية تعزية ومواساة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، في وفاة الأميرة الجوهرة بنت عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود.

وأعرب السلطان هيثم بن طارق - وفقا لوكالة الأنباء العمانية - عن خالص تعازيه وصادق مواساته.. داعيًا الله تعالى أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويُسكنها فسيح جناته ويُلهم ذويها الصبر والسلوان.

من جانبه، بعث العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، برقية تعزية ومواساة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أعرب خلالها عن خالص التعازي وصادق المواساة له في وفاة الأمير الجوهرة بنت عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود.

ووفقا لوكالة أنباء البحرين (بنا)، دعا العاهل البحريني المولى - عز وجل - أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ورضوانه ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم العائلة الملكية الكريمة جميل الصبر.

بدوره، بعث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، برقية تعزية، إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بوفاة الأميرة الجوهرة بنت عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود، وفقا لوكالة الأنباء القطرية.

كما بعث أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ببرقية تعزية إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود؛ أعرب خلالها عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة الأميرة الجوهرة بنت عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود.. سائلا المولى تعالى أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته وأن يلهم ذويها والأسرة المالكة الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء.

وكان الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي قد أدى، عقب صلاة الجمعة اليوم، في جامع الإمام "تركي بن عبدالله" بمدينة الرياض، صلاة الجنازة على الأميرة الجوهرة بنت عبد العزيز بن عبد الرحمن آلسعود، قبل أن يواري جثمانها الثرى في مقبرة العود بالرياض.