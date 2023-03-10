شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: ضبط أسلحة وطائرة مسيرة خلال العمليات الأمنية في ديالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول، اليوم الجمعة، ضبط عدد من الأسلحة المختلفة وأجهزة اتصال وطائرة مسيرة، فضلاً عن سيارات ودراجات نارية مخالفة في محافظة ديالى.

وقال رسول - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية - : "إنه بحسب توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، نفذت القوات الخاصة العراقية عمليات واسعة في ديالى لتعزيز الأمن والاستقرار في مختلف مناطق المحافظة، أسفرت عن إلقاء القبض على أحد المطلوبين للقضاء، وضبط عدد من الأسلحة المختلفة وأجهزة اتصال وطائرة مسيرة، وسيارات ودراجات نارية مخالفة".

وأضاف أن القوات ستقوم بالتعامل الفوري وحجز أي قوة غير مرخصة تحمل الأسلحة خارج إطار القانون.

وكانت خلية الإعلام الأمني في العراق قد أعلنت في وقت سابق من اليوم عن تنفيذ فرقة الرد السريع لعمليات أمنية واسعة لفرض الأمن والاستقرار في محافظة ديالى.

وأوضحت الخلية أن القوات قامت بعملية تفتيش ونصب سيطرات ثابتة ومتحركة في مناطق (شهربان وحي المعلمين والمهروت والهارونية) لملاحقة العناصر المطلوبة للقضاء وفرض الأمن والاستقرار في المحافظة.