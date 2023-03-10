شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية وإيران تتفقان على تفعيل اتفاقية التعاون الأمنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتفقت كل من المملكة العربية السعودية و إيران على تفعيل اتفاقية التعاون الأمني بينهما، الموقعة بتاريخ 17/4/2001 وأيضا تفعيل الاتفاقية العامة للتعاون في مجال الاقتصاد والتجارة والاستثمار والتقنية والعلوم والثقافة والرياضة والشباب، الموقعة بتاريخ 27/5/1998، جاء ذلك ضمن بنود الاتفاق الذى وقعته الدولتان فى بكين بوساطة صينية، لاستئناف العلاقات بين البلدين، وفق بيان أوردته "واس" .

وأعلنت كل من السعودية وإيران والصين، في بيان مشترك لهم، أنه تم توصل السعودية وإيران إلى اتفاق يتضمن الموافقة على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما خلال مدة أقصاها شهران.

يتضمن الاتفاق، وفق "واس"، تأكيدهما على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، واتفقا أن يعقد وزيرا الخارجية في البلدين اجتماعاً لتفعيل ذلك وترتيب تبادل السفراء ومناقشة سبل تعزيز العلاقات بينهما.

كما أعربت كل من الدول الثلاث عن حرصها على بذل كافة الجهود لتعزيز السلم والأمن الإقليمي والدولي.

يذكر أن المباحثات قد انطلقت في السادس من مارس الجارى ببكين، بين وفدي المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية برئاسة الدكتور مساعد بن محمد العيبان وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني في المملكة العربية السعودية، والأدميرال علي شمخاني أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.