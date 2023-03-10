شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلي يقمع مسيرة مناهضة للاستيطان شرق "نابلس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيب عدد من الفلسطينيين جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي، مسيرة "بيت دجن" الأسبوعية المناهضة للاستيطان شرق محافظة "نابلس" بشمال الضفة الغربية.

وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص، وقنابل الصوت، والغاز السام المسيل للدموع، صوب المشاركين في المسيرة؛ ما أدى إلى إصابة عدد منهم بالاختناق.

وأفاد مدير الإسعاف في الهلال الأحمر بنابلس أحمد جبريل - في تصريح صحفي - بأن 10 مواطنين أصيبوا بالاختناق بالغاز وتم تقديم العلاج لهم ميدانيا.