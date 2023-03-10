شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية وفرنسا يبحثان العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها فى مختلف المجالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودى مع وزيرة خارجية فرنسا كاثرين كولونا العلاقات بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها وتطويرها فى مختلف المجالات.

وذكرت قناة (الإخبارية السعودية)، اليوم الجمعة، أن المباحثات تطرقت إلى أوجه التنسيق المشترك تجاه العديد من القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين الصديقين.

كما ناقش الجانبان آخر التطورات على الساحة الدولية، وسبل مواصلة جهود المملكة وفرنسا فى إرساء دعائم الأمن والسلم الدوليين، إضافةً إلى بحث آفاق التعاون الثنائي وفرص تطويره وفق رؤية المملكة 2030.

يأتي ذلك خلال زيارة رسمية للأمير فيصل بن فرحان إلى العاصمة الفرنسية باريس.