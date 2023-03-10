شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حكومة لبنان: ملتزمون بمنع الإساءة إلى دول الخليج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شدد رئيس حكومة تصريف الأعمال بلبنان نجيب ميقاتي على التزام لبنان بمنع أية إساءة تُوجه إلى دول الخليج الذين لم يتركوا لبنان يوماً، أو تصدير الممنوعات إليهم وفي المقدمة المملكة العربية السعودية، مؤكداً الالتزام بحماية أمن لبنان، وأمن الدول الشقيقة، وفق بيان صحفى لحكومة لبنان.

وقال ميقاتى، إن علاقات لبنان مع الكثير من الدول خصوصاً دول مجلس التعاون الخليجي تعرضت على مدى السنوات الماضية للاهتزاز؛ بسبب إساءات بالغة الخطورة دفع ثمنها غالياً.

جاء ذلك خلال ترؤسه، اليوم الجمعة، طاولة مستديرة بشأن تفعيل أمن سلسلة التوريد في لبنان من خلال برنامج الرقابة على الحاويات، وفي إطار خطة الحكومة لمكافحة تهريب المخدرات والممنوعات عبر المرافئ.

وأضاف أنه من خلال فحص الحاويات المصدرة والمستوردة والتأكد من سلامتها وخلوها من الممنوعات سيتمكن لبنان من استعادة حركة صادراته الكاملة، لا سيما منها الفواكه والخضراوات إلى الأسواق العربية وخصوصاً دول الخليج.

وأوضح ميقاتي أنه من خلال مبدأ التعاون بين الوكالات الذي يعنى به البرنامج، فإن لبنان يبعث رسالة واضحة مفادها أنه يعطي الأولوية لمكافحة الفساد، وأن التزامنا بتحسين الأمن الحدودي والمساهمة في الاستقرار في المنطقة سيرسل إشارة قوية إلى المجتمع الدولي، من شأنها أن تساعدنا في السعي للنهوض الاقتصادي عبر المفاوضات مع صندوق النقد الدولي والشركاء الدوليين.

وشدد على أن هذا البرنامج يمكن أن يعزز ثقة المستثمرين ويساهم في النمو الاقتصادي ويعزز توفير فرص العمل، مؤكداً أنه خطوة يمكن أن تساعد لبنان على إعادة وضع نفسه مركزاً تجارياً في شرق البحر الأبيض المتوسط والتغلب على الأزمات الطويلة المعقّدة وطويلة الأمد.