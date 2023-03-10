شكرا لقرائتكم خبر عن الأسرى الفلسطينيون يواصلون "العصيان" لليوم الـ25 ويعتصمون فى ساحات سجون إسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل الأسرى الفلسطينيون فى سجون الاحتلال الإسرائيلى، لليوم الـ25 على التوالى، خطوات "العصيان"، ضد إجراءات وزير الأمن الداخلى فى حكومة الاحتلال المتطرف إيتمار بن جفير.

ووفقا لبرنامج "العصيان"، سيعتصم الأسرى فى ساحات السجون اليوم بعد صلاة الجمعة، مع ارتداء زي "الشاباص". وأكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، أن خطوات "العصيان" مستمرة حتى الإعلان عن الإضراب عن الطعام في الأول من رمضان المقبل، استنادا إلى البرنامج النضالي الذي أقرته لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة المنبثقة عن الفصائل كافة. يشار إلى أن الأسرى شرعوا بخطواتهم منذ 14 فبراير الماضى، بعد أن أعلنت إدارة السجون عن البدء بتطبيق إجراءات "بن جفير"، والمصادقة على مشاريع قوانين عنصرية، أبرزها مشروع قانون إعدام أسرى.