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رئيس النواب العراقى يتوجه للبحرين للمشاركة فى اجتماع الاتحاد البرلمانى الدولى

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القاهرة - سامية سيد - توجه رئيس مجلس النواب العراقى محمد الحلبوسى، اليوم الجمعة، إلى العاصمة البحرينية المنامة، للمشاركة فى اجتماع الاتحاد البرلمانى الدولى.

ووفقا لقناة "السومرية نيوز" العراقية، فإنه من المقرر أن يشارك رئيس مجلس النواب العراقي في أعمال اجتماعات الجمعية العامة الـ 146 والدورة 211 للمجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي، والتى تنعقد فى الفترة من 11 وحتى 15 مارس الجاري.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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