شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النواب العراقى يتوجه للبحرين للمشاركة فى اجتماع الاتحاد البرلمانى الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجه رئيس مجلس النواب العراقى محمد الحلبوسى، اليوم الجمعة، إلى العاصمة البحرينية المنامة، للمشاركة فى اجتماع الاتحاد البرلمانى الدولى.