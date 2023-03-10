شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تسمح للمقيمين بدول الخليج بالحصول على تأشيرة الزيارة بغرض السياحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتمدت وزارة السياحة السعودية خطوة جديدة تهدف إلى تمكين جميع المقيمين في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي من تقديم طلب الحصول على تأشيرة الزيارة لغرض السياحة إلكترونياً، والتي تمكن الأفراد من زيارة مناطق السعودية المختلفة وأداء مناسك العمرة، حيث تم التوسع في اعتماد جميع مهن المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي كنتيجة للتحديثات المستمرة التي تعمل عليها الوزارة بشكل دوري. وفق "عكاظ" .

وكانت الوزارة قد أعلنت في وقت سابق تعديلات على لائحة تأشيرة الزيارة لغرض السياحة التي أصدرها وزير السياحة أحمد بن عقيل الخطيب، شملت توسيع الفئات المؤهلة، وتوفير مزيد من الخيارات للراغبين في زيارة السعودية لغرض السياحة.

تأتي خطوة السماح للراغبين في الدخول إلى السعودية، دون اشتراط مهن محددة، ضمن جهود الوزارة لإتاحة الفرصة لجميع المقيمين بدول مجلس التعاون الخليجي للاستمتاع بالوجهات السياحية، والمشاركة في الفعاليات السياحية والترفيهية، والتعرف من كثب على العمق التراثي والتاريخي للسعودية.

وأوضحت الوزارة أن جميع المقيمين في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي أصبح بإمكانهم دخول السعودية بتأشيرة سياحية إلكترونية، وذلك بالتقديم من خلال منصة "روح السعودية"، شريطة أن تكون الإقامة سارية المفعول لمدة لا تقل عن 3 أشهر، ويشمل ذلك أقارب حامل تأشيرة الإقامة من الدرجة الأولى القادمين برفقته، وعاملي الخدمة المنزلية القادمين برفقة كفلائهم.

وتشترط لائحة تأشيرة الزيارة السياحية الصادرة عن الوزارة ضرورة امتثال السياح للأنظمة والتعليمات المتبعة أثناء وجودهم في السعودية، بما في ذلك حمل الوثائق الثبوتية للهوية في كل الأوقات، كما نوَّهت الوزارة إلى أن التأشيرة السياحية لا تتيح أداء فريضة الحج، كما أنها لا تتيح أداء العمرة في أثناء موسم الحج.