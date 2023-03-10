شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بواخر عملاقة مزودة بخدمة إيلون ماسك للإنترنت الفضائي.. رحلات ساحرة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - من الخدمات التي تتيحها شركة الإنترنت بالقمر الصناعي المملوكة لإيلون ماسك، خدمة إنترنت البحار وتعرف باسم Starlink Maritime.

هذه الخدمة، أعلنت 5 من كبار خطوط بواخر الرحلات البحرية الفخمة في العالم، أنها ستعتمد عليها بداية من العام الجاري، لتقدم خدمات الإنترنت فائق السرعة لركابها خلال الرحلات البحرية.

ويقول "بيزنس إنسايدر"، إن خدمة إنترنت الأقمار الصناعية للبحار تضاف لخدمات الإنترنت المتعددة التي تقدمها شركة إنترنت الأقمار الصناعية المملوكة لإيلون ماسك Starlink، وتديرها شركته لأبحاث الفضاء SpaceX.

وهذه الخدمة تحديدا لبث الإنترنت عبر البحار، تتاح من Starlink بقيمة اشتراك شهري 5000 دولار، بالإضافة لقيمة جهاز الاستقبال تعادل قيمة الاشتراك الشهري وتدفع لمرة واحدة، 5000 دولار أيضا، وتتيح خدمة إنترنت بسرعة تحميل 350 ميغا بايت في الثانية.

وكانت قد أطلقت شركة Starlink خدمة Starlink Maritime لتوفير الإنترنت في البحار منذ يوليو/تموز من عام 2022 الماضي، وخلال عام 2023 الجاري سيبدأ بالاستفادة منها، 5 من كبرى شركات خطوط الرحلات البحرية، مثل شركة بواخر Carnival Corporatio لأسطولها العالمي.

وكل من شركة AIDA Cruises للبواخر البحرية، وخطوط رحلات البحار Princess Cruises، وخطوط Holland America Line، وخطوط رحلات البحار P&O Cruises، وخطوط رحلات البحار Seabourn.