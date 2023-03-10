شكرا لقرائتكم خبر عن العراق وفرنسا يبحثان تعزيز الجهود لتطوير مجالات الشراكة الاقتصادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث رئيس الوزراء محمد شياع السوداني والسفير الفرنسي في العراق إيريك شوفالييه، تعزيز الجهود المشتركة لتطوير مجالات الشراكة الاقتصادية.

وشهد اللقاء -وفقا لما أوردته قناة (السومرية نيوز) الخميس- التباحث في مجمل العلاقات العراقية الفرنسية، وسبل تنميتها، ومسارات التعاون الثنائي بين البلدين.

كما أكد الجانبان أهمية وتعزيز الجهود المشتركة لتطوير مجالات الشراكة الاقتصادية، بما يعود بالنفع على الشعبين الصديقين، وتفعيل ملفات المصالح المشتركة، ضمن اتفاق الشراكة الاستراتيجية بين العراق وفرنسا، التي اشتملت على قطاعات اقتصادية وسياسية وقانونية وثقافية مختلفة.