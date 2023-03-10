شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اللبنانى: القبض على متورط بأعمال عنف باستخدام قذائف "آر بى جى" ببيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجيش اللبناني إلقاء القبض على مواطن لبنانى لتورطه فى أعمال عنف شهدتها منطقة الجناح بئر حسن بالقرب من مطار رفيق الحريرى الدولى بالعاصمة بيروت والتى تم خلالها إطلاق النار وقذائف "آر بى جى".

وأضاف الجيش اللبناني - الخميس- أن دورية من المخابرات ألقت القبض مساء أمس على مواطن لمشاركته في أعمال العنف وإطلاقه النار ورميه قذائف "آر بي جي"، كما دهمت منازل عدد من المطلوبين وضبطت داخلها أسلحة حربية خفيفة ومتوسطة وكمية من الذخيرة.

وأوضح أن دورية أخرى ألقت القبض على مواطن لوجود عدد كبير من مذكرات الضبط والإحضار بحقه بجرائم إطلاق النار وافتعال إشكالات وإصابة أشخاص بجروح.

وشدد الجيش اللبناني على أن المتابعة تجري لإلقاء القبض على بقية المتورطين في أعمال العنف التي وقعت مساء أمس بالقرب من المطار، كما سلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع المقبوض عليهم بإشراف القضاء المختص.