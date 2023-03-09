شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الجيش اليمنى تستهدف تعزيزات حوثية فى الضالع قادمة من إب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استهدفت قوات الجيش اليمنى، اليوم/الخميس/، تعزيزات لتنظيم ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانيًا أثناء قدومها من محافظة إب، في طريقها إلى الضالع.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ نت)، نقلاً عن مصادر ميدانية، أن قوات الجيش اليمني شنت قصفًا صاروخيًا استهدف تعزيزات للميليشيا الحوثية في منطقة العرايف، بعزلة العود، غربي مديرية قعطبة، إثر وصولها من اتجاه محافظة إب، مشيرة إلى أن القصف كبّد ميليشيا الحوثى خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.

أعلن الاتحاد الأوروبي عزمه تخصيص أكثر من 193 مليون يورو للفئات الأكثر ضعفا في اليمن.

جاء ذلك في بيان صحفي نشرته المفوضية الأوروبية، عبر موقعها الرسمي، عقب كلمة المفوض الأوروبي لإدارة الأزمات جانيز لينارتشيتش خلال منتدى الرياض الإنساني الدولي.

وأشار البيان إلى أنه سيتم توفير 136 مليون يورو من هذا المبلغ لشركاء الاتحاد الأوروبي في المجال الإنساني، مثل الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، للمساعدة في تلبية الاحتياجات الناشئة الناتجة عن العنف المستمر والكوارث المفاجئة.. لافتا إلى أن الأنشطة التي يمولها الاتحاد الأوروبي تشمل مجالات الصحة والتغذية والمساعدة الغذائية، وكذلك المياه والصرف الصحي لمنع سوء التغذية وانتقال الأوبئة.

وأضاف "أنه تم تخصيص 55 مليون يورو كمساعدات إنمائية للأمن الغذائي ودعم سبل العيش لتلبية احتياجات الأمن الغذائي العاجلة، وكذلك التنمية طويلة الأجل والاعتماد على الذات. ويهدف هذا التمويل إلى مساعدة اليمنيين على كسب العيش وإنتاج الغذاء محليا كجزء من الانتقال إلى نظام غذائي مرن ومستدام".

ولفت البيان إلى أن لينارتشيتش ناقش - خلال زيارته للرياض - القضايا الإنسانية الأكثر إلحاحا مع الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي والمشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عبدالله الربيعة، كما التقى وزيرة الدولة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي ديانا جانسي.