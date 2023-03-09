شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الفلسطينية: إنقاذ 10 فلسطينيين كانوا على متن قارب غرق قبالة سواحل اليونان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الخميس، أن قارب المهاجرين الذى غرق قبالة السواحل اليونانية، كان على متنه 12 مواطنا فلسطينيا، استُشهد منهم اثنان، وتم إنقاذ 10.