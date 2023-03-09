شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الفلسطينية: إنقاذ 10 فلسطينيين كانوا على متن قارب غرق قبالة سواحل اليونان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الخميس، أن قارب المهاجرين الذى غرق قبالة السواحل اليونانية، كان على متنه 12 مواطنا فلسطينيا، استُشهد منهم اثنان، وتم إنقاذ 10.
وقالت الوزارة - في بيان اليوم- إن جهود سفارة دولة فلسطين لدى اليونان متواصلة للانتهاء من جميع الترتيبات والإجراءات اللازمة للبدء بنقل جثماني شهيدي لقمة العيش من اليونان باتجاه الأراضي المصرية وصولا إلى ذويهما وأسرهما في قطاع غزة.