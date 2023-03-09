شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر موعد غرة رمضان وأول أيام عيد الفطر في الإمارات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أفاد رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك إبراهيم الجروان، أن أول أيام شهر رمضان المبارك لسنة 1444 للهجرة فلكيًا سيكون يوم الخميس 23 مارس (آذار) الجاري، فيما من المتوقع أن يحل عيد الفطر يوم الجمعة 21 أبريل (نيسان) المقبل.

موعد غرة رمضان وأول أيام عيد الفطر في الإمارات

ولفت الجروان وفقا لـ24، إلى أن الهلال الجديد لشهر رمضان يولد يوم الثلاثاء 21 مارس (آذار) الجاري في تمام الساعة 21:23 مساءً، أي بعد غروب الشمس، ومع غروب شمس اليوم التالي سيكون فوق الأفق الغربي بقرابة 10 درجات، ويغرب بعدها بقرابة 50 دقيقة، وعليه يكون الخميس 23 مارس (آذار) غرة شهر رمضان المبارك فلكيًا.



ورجح اتفاق الدول في رؤية هلال شهر شوال لتوافر ظروف الرؤية، أما الهلال الجديد لشهر شوال فيولد يوم الخميس 20 أبريل (نيسان) المقبل الساعة 08:13 صباحًا، ومع غروب الشمس يكون فوق الأفق الغربي بارتفاع 4 درجات، ويغرب بعد غروب الشمس بقرابة 22 دقيقة، وعليه يكون الجمعة 21 أبريل (نيسان) غرة شوال وعيد الفطر فلكيًا.



وأضاف الجروان أن "طول ساعات الصيام تختلف قرابة 40 دقيقة من أول الشهر إلى آخره، حيث تكون أقصر في بدايته وأطول مع نهايته، حيث إن ساعات النهار من شروق الشمس إلى غروبها، تبلغ في أول الشهر الفضيل قرابة 12 ساعة و16 دقيقة، وفي نهايته 12 ساعة و54 دقيقة. أما طول النهار الشرعي وساعات الصيام من الفجر إلى غروب الشمس، فتبلغ في أول الشهر قرابة 13 ساعة و30 دقيقة، وفي نهايته 14 ساعة و13 دقيقة".

وتابع أن "أقصى موقع ضمن الدولة شرق العاصمة أبوظبي والذي يقع قرب جزيرة القرش المحاذية لسواحل خورفكان، سيتقدمها في التوقيت بحدود 8 دقائق، أما أقصى موقع ضمن الدولة غرب العاصمة أبوظبي الذي يقع قرب السلع والغويفات سيتأخرها في التوقيت بحدود 12 دقيقة، وبالتالي يصل الفارق الزمني في التوقيت بين أقصى شرق الدولة وأقصى غربها إلى 20 دقيقة، حيث ستصوم مناطق الساحل الشرقي للدولة وستفطر قبل المناطق الحدودية الغربية جهة السلع والغويفات بقرابة 20 دقيقة".

وأشار الجروان إلى أن رمضان المقبل سيكون آخر شهر ستصادف بدايته فصل الربيع، بينما من المتوقع أن تكون بداية شهر رمضان المقبل لعام 1445 في 12 مارس (آذار) 2024، أي ضمن فصل الشتاء،حسب الفصول الفلكية، والذي يمتد من 22 ديسمبر (كانون الأول) إلى 21 مارس (آذار).



وأشار الجروان إلى أنه من المتوقع أن تكون الأجواء معتدلة خلال رمضان المقبل بشكل عام، حيث تكون معدلات درجات الحرارة العليا مع بدايته من 30 إلى 35 درجة مئوية، والدنيا من 17 إلى 20 درجة مئوية، ومع نهايته قد تميل الأجواء نهارًا إلى ارتفاع الحرارة، وليلًا إلى الاعتدال دون الـ20 درجة مئوية، وتكون معدلات درجات الحرارة العليا 33 إلى 38 والدنيا 18 إلى 23 درجة مئوية.

كما توقع أن يتخلل شهر رمضان موسم الاضطرابات الجوية الربيعية والمعروفة باسم "السرايات"، التي قد تتسبب بأمطار رعدية قد تكون غزيرة.