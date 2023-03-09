شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر خالد بن محمد بن زايد يبحث مع رئيس مايكروسوفت فرص التعاون والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - التقى عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس شركة مايكروسوفت العالمية براد سميث.

وبحث الجانبان، خلال اللقاء، وفقًا للمكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي، سُبل تطوير الشراكات الحالية وتعزيز فرص التعاون بين الجهات الحكومية والشركات العاملة في أبوظبي من جهة، وبين شركة مايكروسوفت العالمية من جهة أخرى؛ حيث تسعى إمارة أبوظبي إلى تعزيز اقتصادها الرقمي وتبنّي مشاريع التحول الرقمي، في إطار ما توفّره التقنيات الجديدة والمتقدمة من فرص كبيرة ومتنوعة لتطوير حلول رقمية ترتقي بقطاعات الأعمال والخدمات الحكومية.