شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية السعودى: مستعدون للوساطة فى الأزمة الروسية الأوكرانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير الخارجية السعودى الأمير فيصل بن فرحان اليوم الخميس، إن "المملكة مستعدة للتوسط فى الأزمة الروسية الأوكرانية".

وأثنى وزير الخارجية السعودى خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي سيرجي لافروف في موسكو، على موقف روسيا بشأن القضية الفلسطينية من أجل تحقيق السلام، حسبما نقل موقع "الشرق" الإخبارى.

وقال وزير الخارجية السعودي إن "العلاقات مع روسيا شهدت تطورات كبيرة خلال الأعوام الماضية"، مؤكداً على "التنسيق الوثيق بين المملكة السعودية وروسيا بشأن أسواق الطاقة".