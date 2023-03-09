شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية روسيا يشيد بعلاقات موسكو مع السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف اليوم الخميس، نظيره السعودى فيصل بن فرحان فى العاصمة الروسية موسكو.

وأشاد لافروف، خلال الاجتماع الذي أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، بمستوى العلاقات الروسية السعودية، معتبرا تطويرها من الأولويات بالنسبة لروسيا التى تقوم بكل ما يلزم لتحقيق وتنفيذ الاتفاقيات التي تم الوصول إليها على مستوى قيادتي البلدين.

وقال لافروف: "يجري التنسيق الدائم والمتبادل بين روسيا والسعودية على مستوى الوزارات والهيئات الحكومية المعنية وقطاعات التجارة والاقتصاد والاستثمارات"، مرحبا باهتمام المملكة للمشاركة بشكل نشط ليس فقط في تسوية القضايا الإقليمية بل على المستوى الدولى أيضا.

من جانبه، أكد وزير الخارجية السعودى أنه سيبحث مع نظيره الروسي القضايا التي تهم البلدين الصديقين والتحديات التي تواجه العالم، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول الأزمات المختلفة دوليا وإقليميا، وبحث سبل تطوير العلاقات بين البلدين الذين تجمعهما علاقات تاريخية متميزة، والتعاون لتوحيد الرؤى ودعم العلاقات الثنائية.