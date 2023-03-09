شكرا لقرائتكم خبر عن "الحج والعمرة" بالسعودية تشدد على الالتزام بموعد تصريح العمرة فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحت وسم #مكة_والمدينة_في_انتظاركم_بشوق، دعت وزارة الحج والعمرة بالمملكةالعربية السعودية إلى أهمية الالتزام بتاريخ وموعد تصريح العمرة في الشهر الفضيل.

وقالت الوزارة، عبر حسابها على "تويتر": "لحركة أكثر تنظيماً في رمضان؛ فضلاً الالتزام بتاريخ وموعد تصريح العمرة"، وتابعت: "شكرًا لوعيك والتزامك بالموعد المحدد".

وكانت وزارة الحج والعمرة قد أعلنت عن إتاحة تصاريح عُمرة شهر رمضان المبارك لعام 1444هـ، عبر تطبيق " نُسُك"( NUSUK)، للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة وللمعتمرين القادمين من خارج المملكة. وفق بيان للوزارة .

وأوضحت الوزارة، أن المعتمرين من الداخل والخارج بإمكانهم الاطلاع على مواعيد العمرة المتاحة في رمضان حسب الطاقة الاستيعابية، عبر تطبيق "نُسُك"( NUSUK) الذي يمكن تحميله بسهولة من خلال متجر Apple Store أو Google Play، ومن ثم اختيار ما يناسبهم واستخراج التصريح. مؤكدة أن التصريح للقادمين من الخارج يتطلب وجود تأشيرة فعالة وقت إنشاء الحجز.

ونوهت الوزرة وحرصًا على سلامة المعتمرين؛ بأن المواطنين والمقيمين بإمكانهم أيضًا استخراج التصاريح عبر تطبيق "توكلنا"، على أن تكون حالة المتقدم الصحية في جميع الأحوال غير مصاب بعدوى نشطة من فيروس كورونا (كوفيد-19) وغير مخالطٍ لمصاب.

وحثَّت الوزارة الراغبين في تأدية العمرة في رمضان على المبادرة باستخراج التصاريح والالتزام بالموعد المحدد فيه؛ إسهامًا في توزيع الطاقة الاستيعابية وتقليص الازدحام في الشهر المبارك، مشيرةً إلى أنه يمكن للمستفيد أداء مناسك العمرة مرة واحدة في شهر رمضان المبارك.