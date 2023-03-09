شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الخدمات المتاحة بالحرم خلال شهر رمضان وخدمات كبار السن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحرص الرئاسة العامة لشئون الحرمين على تعزيز الخدمات المقدمة خلال شهر رمضان بصفة خاصة، من خلال مجموعة من الخدمات النوعية، والتركيز على الاهتمام برحلة المعتمر والمصلى والزائر من وصولهم للساحات الخارجية، وتقديم الخدمات لهم فى المطاف والمسعى وأماكن الصلاة والاعتكاف، والصلاة فى الروضة الشريفة، وتسخير التطبيقات الإلكترونية فى مختلف المجالات خدمةً للقاصدين، ومخاطبتهم باللغات العالمية لتسهيل نُسكهم.

فى هذا السياق، تم تخصيص 235 موقعًا للصلاة فى المسجد الحرام و100 موقع فى المسجد النبوى، كما رفعت رئاسة كادرها البشرى إلى حوالى 12 ألف موظف وعامل من المؤهلين، وأتاحت 8 آلاف فرصة تطوعية فى 10 مجالات وتحقيق أكثر من 200 ألف ساعة تطوعية خلال شهر رمضان المبارك، ليكون التطوع فى الحرمين الشريفين من أكثر البيئات التطوعية المنظمة فى العالم.

وعلى صعيد متصل، يتم تخصيص خدمات لكبار السن وذوى الهمم؛ من بينها تخصيص أبواب خاصة لدخولهم وخروجهم بعيدا عن الزحام، وتعزيز خدمة العربات الكهربائية، وزيادة عددها لتصل إلى عشرة آلاف عربة تعمل على مدار الساعة، ويمكن حجزها مسبقًا عبر تطبيق "تنقل".

و سيتم تطبيق مبادرة معايير الوصول الشامل فى المسجد الحرام وساحاته ومرافقه لتمكين كافة المستخدمين من الحجاج والمعتمرين والزائرين والعاملين وغيرهم سواءً كانوا من الأشخاص ذوى الهمم الدائمة أو المؤقتة أو كبار السن أو الأشخاص ذوى الحالات المرضية المختلفة أو الأشخاص تحت أى ظروف معينة لتمكينهم من الوصول لجميع المرافق والخدمات على حد سواء من غير تفرقة رغم الفروقات الجسدية والعقلية واللغوية، وبدء العمل على تنفيذ حزم الدراسات الاستشارية بالعمل المشترك مع مكتب إدارة المشاريع لدى وكالة التخطيط الاستراتيجى والمبادرات وتحقيق الرؤية.

من جهة ثانية، دشنت الشئون التطويرية النسائية بالمسجد الحرام، مشروع " خدمتكم شرف" لخدمة قاصدات المسجد النبوى الشريف.

ويهدف مشروع "خدمتكم شرف" هو رفع نسبة الخدمات النسائية المقدمة، ومعرفة مقترحاتهن أيضا.

وتهتم شؤون الحرمين برحلة المعتمر والمصلى والزائر من وصولهم للساحات الخارجية، وتقديم الخدمات لهم فى المطاف والمسعى وأماكن الصلاة والاعتكاف، والصلاة فى الروضة الشريفة.