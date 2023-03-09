شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة مكة المكرمة تبدأ إصدار تراخيص الأسواق الموسمية لشهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت أمانه العاصمة المقدسة عن طرح مساحات تأجيرية لعدد من الأسواق الموسمية بمكة المكرمة، خلال شهر رمضان المبارك؛ وذلك بهدف رفع كفاءة وجودة الخدمات المقدمة وفق معايير عالية، والتأكد من تقديم وتداول المواد الغذائية بطرق صحية آمنة؛ ولتقديم أفضل الخدمات لأهالي وزوار مكة المكرمة. وفق "واس" .

وأشارت الأمانة إلى أنها بدأت فعليا في استقبال طلبات الحصول على تراخيص الأسواق التجارية الموسمية لشهر رمضان المبارك للعام الحالى، لافتةً الانتباه إلى أن آخر موعد لاستلام الطلبات سيكون يوم الخميس المقبل.

وأهابت الأمانة بالراغبين في استئجار المواقع، التواصل مع إدارة التسويق بمركز خدمات المستثمرين.

وعلى صعيد متصل، تنفذ وزارة التجارة السعودية جولات رقابية استباقية على المنشآت التجارية بجميع مناطق المملكة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، لمتابعة وفرة السلع والمنتجات الرمضانية، والتحقق من التزام المنشآت التجارية بأنظمة وزارة التجارة، وذلك ضمن خطتها الموسمية لشهر رمضان وموسم العمرة التي بدأت منذ ستة أشهر، وتضمنت عقد اجتماعات دورية مع كبار الموردين لمتابعة سير سلاسل الإمداد، وتسهيل تدفق السلع الأساسية والسلع ذات الطلب العالي في شهر رمضان إلى منافذ البيع بكميات مناسبة، وضمان تغطية أي نقص في هذه السلع.

وتشمل الزيارات المستودعات والأسواق المركزية و"الهايبرات" والمخازن، بالإضافة إلى محال الذهب والمجوهرات، ومحطات الوقود على الطرق المؤدية لمكة المكرمة والمدينة المنورة، ومواقيت الإحرام.

وتقوم "التجارة" برصد أي مؤثرات على حركة العرض والطلب وتلبية أي زيادة مطلوبة، والتأكد من تعدد موردي السلع والمنتجات، واتخاذ الإجراءات النظامية تجاه مخالفات أنظمة حماية المستهلك.

وتعمل الفرق الرقابية للوزارة طوال الشهر الفضيل ومواسم العمرة والزيارة على متابعة توافر المواد الغذائية والتموينية الأساسية بما يحقق الاحتياجات المطلوبة للاستهلاك خلال الشهر الكريم، بالإضافة إلى التحقق من تأمين مخزون كاف، وضبط محاولات التأثير على الأسعار، وضمان سلامة وصلاحية السلع المعروضة.