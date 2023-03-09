شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة فلسطينى برصاصة إسرائيلية فى الرأس خلال اقتحام قوات الاحتلال لـ"جنين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيب شاب فلسطينى من بلدة "اليامون" غرب مدينة جنين شمالى الضفة الغربية، برصاصة فى الرأس، اليوم الخميس، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلى للبلدة.

وذكرت مصادر أمنية فلسطينية أن قوات الاحتلال اعتقلت شابين من بلدتي سيلة الحارثية، واليامون، بعد مداهمة لمنزلي ذويهما وتفتيشها.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بوصول الشاب الفلسطيني مصابا برصاصة الرأس، إلى مستشفى إبن سينا التخصصي في مدينة جنين، ووصفت حالة المصاب بالمستقرة.

وفى وقت سابق، استشهد 3 فلسطينيين برصاص قوات إسرائيلية خاصة "مستعربون"، صباح اليوم الخميس، بعدما أطلقت النار عليهم داخل سيارتهم، عند مدخل بلدة جبع، جنوب جنين بشمال الضفة الغربية.

وقال شهود عيان إن قوات إسرائيلية خاصة تسللت إلى البلدة، وأطلقت النار على السيارة في منطقة الفوارة في جبع وبداخلها ثلاثة شبان، ما أدى إلى استشهادهم.

وأضافوا أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت البلدة، ونشرت القناصة على أسطح المنازل.

وبارتقاء الشبان الثلاثة في جبع، ترتفع حصيلة الشهداء، منذ بداية العام الجاري، إلى 77 شهيداً، بينهم 13 طفلا وسيدة.