شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الجنوبية: نسعى لتوثيق الروابط مع السعودية فى مشاريع عملاقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير المالية الكوري الجنوبي تشو كيونغ هو الأربعاء إن بلاده ترغب في إقامة علاقات أعمق مع السعودية وأن تساهم شركاتها في المشاريع الضخمة التي تخطط لها الدولة الشرق أوسطية.

وخلال محادثاته مع نظيره السعودي محمد عبد الله الجدعان في سيئول، أوضح تشو كيونغ هو أن البلدين يمكن أن يجدا فرصا محتملة للشراكة في مخطط رؤية 2030 للسعودية، والذي يركز على تخفيف اعتماد المملكة على النفط وتعزيز محركات النمو الأخرى.

وأضاف أن كوريا الجنوبية تبذل جهودا لتعزيز قدرتها التنافسية في مجالات تشمل الهيدروجين والصناعات الزراعية الذكية أيضا، كما طلب من الرياض إيلاء اهتمام أكبر لجهود الشركات الكورية الجنوبية للمشاركة في مشروع نيوم، الذي يهدف إلى بناء مدينة مستدامة تعمل بالطاقة المتجددة بميزانية قدرها 500 مليار دولار.

من جهته، لفت الجدعان إلى أن الشركات الكورية الجنوبية تتميز بتقنيات وقدرات إنتاجية متميزة، مشيرا إلى أنه يأمل أن تتمكن من المشاركة في مختلف المشاريع التي تخطط لها المملكة العربية السعودية.

وتبادل الوزيران خلال اجتماع، الآراء حول التحديات المتزايدة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، بما في ذلك التكتلات والمخاطر الجيوسياسية وغيرها وفقًا لوزارة الاقتصاد والمالية.