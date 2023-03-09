شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطاقة الجزائرى يبحث مع "إينى" والمفوضية الأوروبية فرص الاستثمار لزيادة إنتاج الغاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الطاقة والمناجم الجزائري، محمد عرقاب، مع رئيس شركة "إيني" الإيطالية، كلاوديو ديسكالزى، وكذلك المديرة العامة للطاقة في المفوضية الأوروبية، ديتي جول يورجنسن، فرص الاستثمار في مجال زيادة حجم إنتاج الغاز الطبيعي.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير الجزائري في النسخة ال41 من مؤتمر الطاقة "سيرا ويك 2023 "، والذي يجمع قادة صناعة الطاقة في العالم، وانطلق منذ الإثنين الماضي، ويستمر حتى 10 مارس الجاري بمدينة هيوستن بولاية تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضحت وزارة الطاقة الجزائرية - في بيان - أن المحادثات مع رئيس "إيني" تركزت على المشاريع الجارية بين "سوناطراك" الجزائرية للنفط والغاز، و"إيني" الإيطالية في مجال المحروقات، وفرص الاستثمار في مجال زيادة حجم إنتاج الغاز الطبيعي، وكذلك في مجال الربط الكهربائي مع أوروبا مرورا بإيطاليا، بالإضافة إلى بحث فرص تعاون أخرى في مجال الطاقات الجديدة والمتجددة.

وبحسب البيان، تطرقت المحادثات بين وزير الطاقة الجزائري و المديرة العامة للطاقة في المفوضية الأوروبية، إلى حالة علاقة التعاون بين الجزائر والاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة والطاقات المتجددة، وكذلك فرص الاستثمار، لاسيما في مجال المحروقات، الربط الكهربائي والغازي مع أوروبا، وكذلك تعزيز التعاون لتقليل الانبعاثات الضارة، وتطوير الهيدروجين وتصديره.