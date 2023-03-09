شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية السورية ترد على تصريحات بلينكن بشأن دعم المسلحين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت الخارجية السورية الأربعاء بيانا بخصوص تصريحات وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بشأن دعم المسلحين.

وفي بيان لها، قالت الخارجية السورية: "بيان وزير الخارجية الأمريكي بتاريخ 6 مارس 2023 أقرب إلى الهلوسة واللامسؤولية منه إلى المنطق والموضوعية فهو يقلب الحقائق ويتلاعب بالأحداث".

وأضافت: "لولا التمويل والدعم والتسليح من الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها الغربيين لما استطاعت قطعان التنظيمات الإرهابية المسلحة ارتكاب المجازر بحق السوريين وتدمير بناهم التحتية والحضارية، ولا يمكن لوزير الخارجية الأمريكي أو من سبقه من الوزراء أن يغسلوا أياديهم الملطخة بدماء السوريين أو السطو الذي مازالوا يقومون به لنهب الثروات النفطية والزراعية السورية".

وتابع البيان: "إشارة الوزير الأمريكي إلى استمرار دعم إدارته للمجموعات والميليشيات المسلحة دليل واضح على انغماس الإدارات الأمريكية في سفك الدم السوري طيلة الأعوام الاثني عشر السابقة"، مؤكدة أنه يجب محاسبة المسؤولين الأمريكيين الذين سخروا أموالا لا حدود لها لتدمير سوريا وسفك دماء شعبها".

وأردفت الخارجية السورية: "السلام المستمر والدائم في سوريا لا يمكن تحقيقه من خلال استمرار الاحتلال الأمريكي لأرض السوريين وإقامة القواعد العسكرية غير المشروعة عليها".