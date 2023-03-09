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رئيس تونس لرئيس غينيا بيساو: نحن دولة قانون وسيادة.. والأفارقة "أخوة"

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القاهرة - سامية سيد - التقى رئيس تونس قيس سعيّد مع عمر سيسوكو امبالو، رئيس غينيا بيساو والرئيس الحالي للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا.

وأكد الرئيس التونسي - خلال اللقاء - أن تونس دولة قانون وسيادة وأن الأجانب المقيمين بها هم "أخوة"، موضحا أنه لا يمكن لأي بلد أن يقبل بقانون موازي لقانونه، وأنه "ضد الإتجار بالبشر والمهاجرين الأفارقة".

وقال سعيد - وفقا لما نشرته رئاسة الجمهورية التونسية الأربعاء - "هناك العديد من الأحاديث المسيئة لتونس التي روجت في الفترة الأخيرة من قبل البعض، والتي تهدف إلى تأويل التصريحات بطريقتهم". 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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