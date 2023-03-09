شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تدين اقتحامات قوات الاحتلال بمدينة جنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب نبيل عمّار، وزير الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، خلال لقائه بوزير الخارجية والمغتربين لدولة فلسطين رياض المالكي، عن إدانة تونس لاقتحامات قوات الاحتلال بمدينة جنين وما خلفته من شهداء وجرحى.



وبحسب بيان صدر عن وزارة الشؤون الخارجية التونسية، اليوم الأربعاء، استعرض الوزيران، مسيرة العلاقات الثنائية والاستحقاقات المقبلة، وتبادلا وجهات النظر حول المستجدات في المنطقة والبلدين الشقيقين، مؤكدين رفضهما المطلق لكافة أشكال التمييز العنصري الممنهج.